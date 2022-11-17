РИА Новости: украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов
- AP
«Достоверно известно о расстреле 39 пророссийских активистов», — заявил он.
В экстренных службах добавили, что тела погибших не выдали их родственникам, украинские силовики планируют их использовать в постановочных сценах о якобы военных преступлениях России.
По словам представителя служб, ещё 74 человека вывезли в неизвестном направлении.
Ранее в администрации Херсонской области заявили, что украинские военные проводят репрессии против жителей правобережной части региона.