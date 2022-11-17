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РИА Новости: украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов

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Украинские силовики под руководством советников из стран Запада осуществляют показательные карательные акции в отношении жителей Херсона, не выехавших на левый берег Днепра, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
РИА Новости: украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов
  • AP

«Достоверно известно о расстреле 39 пророссийских активистов», — заявил он.

В экстренных службах добавили, что тела погибших не выдали их родственникам, украинские силовики планируют их использовать в постановочных сценах о якобы военных преступлениях России.

По словам представителя служб, ещё 74 человека вывезли в неизвестном направлении.

Ранее в администрации Херсонской области заявили, что украинские военные проводят репрессии против жителей правобережной части региона.

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