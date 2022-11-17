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Власти получили сообщения о терроре ВСУ на правобережной части Херсонской области

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Украинские военные проводят репрессии против жителей правобережной части Херсонской области, заявили в администрации региона.
Власти получили сообщения о терроре ВСУ на правобережной части Херсонской области
  • AP

«Украинская сторона устроила бесконтрольный террор местного населения без каких-либо доказательств, проводя так называемую фильтрацию и выискивая неугодных. В целом вести оттуда приходят тяжёлые», — сказали РИА Новости в пресс-службе администрации.

Так, отмечается, что ВСУ перешли к «прямым расправам над неугодными».

«Со слов выбравшихся оттуда, были даже случаи линчевания людей без какого-либо разбирательства на улицах по подозрению в сотрудничестве с Россией», — сообщили в администрации.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам.

РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщало, что на Украине сформированы отряды полиции для зачисток и фильтрации на территориях, которые Киев намерен занять.

Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведётся с использованием «методических материалов, составленных американскими военными».

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