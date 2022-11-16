Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актом линчевания привязывание жителей к столбам в Херсоне.

Об этом она заявила в эфире Радио Sputnik.

«Чудовищный акт этого линчевания людей — привязывание к столбам, он шокировал мир», — сказала Захарова.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам.

В подписи к фото говорится, что «украинский солдат и местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне».

Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что украинские власти запретили западным СМИ фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне.