Захарова назвала актом линчевания привязывание жителей к столбам в Херсоне
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Об этом она заявила в эфире Радио Sputnik.
«Чудовищный акт этого линчевания людей — привязывание к столбам, он шокировал мир», — сказала Захарова.
Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам.
В подписи к фото говорится, что «украинский солдат и местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне».
Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что украинские власти запретили западным СМИ фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне.