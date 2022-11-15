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Правозащитник Барака: украинские власти запрещают фиксировать преступления ВСУ в Херсоне

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Украинские власти запретили западным СМИ фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

«Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона», — написал он в Twitter.

Как отметил Барака, причина заключалась в том, что Киев хотел обеспечить контроль над снимками.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых люди привязаны к столбам.

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил разминированием запрет на пропуск прессы в Херсон.

Также сообщалось, что украинские военные не дают жителям Херсона, опасающимся преследования со стороны Киева, уехать из города.

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