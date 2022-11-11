Зеленский заявил, что журналистов не пустят в Херсон из-за якобы разминирования

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении объяснил разминированием запрет на пропуск прессы в Херсон.

«Сейчас, когда разминирование ещё даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

10 ноября в Минобороны сообщили, что ВС России выполняют манёвр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом.

Позднее в ведомстве отчитались о выводе более 30 тыс. российских военных на левый берег Днепра.