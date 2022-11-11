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МО России: на левый берег Днепра вывели более 30 тысяч российских военных

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В Минобороны России отчитались о выводе более 30 тыс. российских военных на левый берег Днепра.

«Всего выведено свыше 30 тыс. российских военнослужащих, около 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, была вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

10 ноября в Минобороны сообщили, что ВС России выполняют манёвр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом.

Впоследствии ведомство отчиталось о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра.

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