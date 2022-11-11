Минобороны завершило переброску войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра

Министерство обороны России заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра.

Отмечается, что переброска завершена в 05:00 мск 11 ноября.

В результате все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра.

По данным оборонного ведомства, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено.

«Соединения и воинские части российских вооружённых сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

10 ноября в Минобороны сообщили, что ВС России выполняют манёвр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом.