Минобороны завершило переброску войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра
- РИА Новости
Отмечается, что переброска завершена в 05:00 мск 11 ноября.
В результате все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра.
По данным оборонного ведомства, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено.
«Соединения и воинские части российских вооружённых сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.
10 ноября в Минобороны сообщили, что ВС России выполняют манёвр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом.