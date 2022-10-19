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РИА Новости: Киев готовится к зачисткам на территориях, которые намерен занять

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На Украине сформированы отряды полиции для зачисток и фильтрации на территориях, которые Киев намерен занять, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

«По информации, полученной от источника в ВСУ, военно-политическое руководство Украины готовится к восстановлению контроля над утерянными территориями. Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция Украины завершила формирование сводных отрядов и начала их подготовку на учебных сборах.

Уточняется, что на данных сборах полицейские учатся проведению фильтрационных мероприятий, противостоянию диверсантам и подполью.

Ранее в американской военно-промышленной компании Lockheed Martin сообщили о намерениях нарастить производство поставляемых Украине и другим союзникам США вооружений, включая ПЗРК Javelin и РСЗО HIMARS.

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