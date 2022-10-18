В Пентагоне поддержали планы Lockheed Martin нарастить производство HIMARS
«Мы приветствуем любое стремление промышленности помочь в удовлетворении не только наших потребностей в области безопасности государства, но и потребностей партнёров и союзников по всему миру», — цитирует его ТАСС.
Ранее в американской военно-промышленной компании Lockheed Martin сообщили о намерениях нарастить производство поставляемых Украине и другим союзникам США вооружений, включая ПЗРК Javelin и РСЗО HIMARS.
Представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что США также рассчитывают в ближайшее время передать Украине первые комплексы NASAMS.