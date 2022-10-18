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В Пентагоне поддержали планы Lockheed Martin нарастить производство HIMARS

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Минобороны США поддержало планы корпорации Lockheed Martin нарастить производство РСЗО HIMARS до 96 установок в год, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Мы приветствуем любое стремление промышленности помочь в удовлетворении не только наших потребностей в области безопасности государства, но и потребностей партнёров и союзников по всему миру», — цитирует его ТАСС.

Ранее в американской военно-промышленной компании Lockheed Martin сообщили о намерениях нарастить производство поставляемых Украине и другим союзникам США вооружений, включая ПЗРК Javelin и РСЗО HIMARS.

Представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что США также рассчитывают в ближайшее время передать Украине первые комплексы NASAMS.

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