Узнать больше

В США рассчитывают в ближайшее время передать Украине первые комплексы NASAMS

Короткая ссылка
Американские власти рассчитывают передать Украине первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в ближайшие недели, заявил представитель Пентагона высокого ранга.

«Мы рассчитываем постараться доставить первые (NASAMS) на Украину в течение следующих нескольких недель», — цитирует ТАСС представителя.

По его словам, США уже передали Киеву значительное количество систем ПВО.

Ранее председатель Комитета начальников штабов американских Вооружённых сил генерал Марк Милли заявил, что США настаивают на выстраивании странами Запада интегрированных систем ПВО и ПРО для Украины путём передачи Киеву комплексов разной дальности.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь в размере $34,1 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить