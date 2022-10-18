В США рассчитывают в ближайшее время передать Украине первые комплексы NASAMS

Американские власти рассчитывают передать Украине первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в ближайшие недели, заявил представитель Пентагона высокого ранга.

«Мы рассчитываем постараться доставить первые (NASAMS) на Украину в течение следующих нескольких недель», — цитирует ТАСС представителя.

По его словам, США уже передали Киеву значительное количество систем ПВО.

Ранее председатель Комитета начальников штабов американских Вооружённых сил генерал Марк Милли заявил, что США настаивают на выстраивании странами Запада интегрированных систем ПВО и ПРО для Украины путём передачи Киеву комплексов разной дальности.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь в размере $34,1 млн.