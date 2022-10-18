В Lockheed Martin заявили о планах нарастить производство поставляемых Украине вооружений

В американской военно-промышленной компании Lockheed Martin сообщили о намерениях нарастить производство поставляемых Украине и другим союзникам США вооружений, включая ПЗРК Javelin и РСЗО HIMARS.

«Мы инвестируем в мощности для создания (вооружений. — RT), которые необходимы на данный момент для защиты наших союзников и нашей страны, включая F-35, Javelin и HIMARS», — приводит РИА Новости слова исполнительного директора Lockheed Martin Джима Тайклета.

Кроме того, согласно данным отчёта корпорации за третий квартал 2022 года, чистая прибыль в июле — сентябре выросла почти до $1,8 млрд в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года.

Ранее в НАТО анонсировали поставку на Украину оборудования для борьбы с беспилотниками.

Представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что США также рассчитывают в ближайшее время передать Украине первые комплексы NASAMS.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь в размере $34,1 млн.