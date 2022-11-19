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В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве ВСУ российских военнопленных

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Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак прокомментировал сообщения касательно появления видео с убитыми российскими военнопленными.

«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — заявил он РИА Новости.

Российский постпред при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов назвал расстрел военнопленных украинскими солдатами военным преступлением.

Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.

СК России возбудил уголовное дело.

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