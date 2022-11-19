В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве ВСУ российских военнопленных
«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — заявил он РИА Новости.
Российский постпред при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов назвал расстрел военнопленных украинскими солдатами военным преступлением.
Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.
СК России возбудил уголовное дело.