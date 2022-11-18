«Массовая расправа над безоружными»: в Минобороны заявили, что ВСУ намеренно убили более 10 российских пленных

Массовая расправа украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодёрскую сущность киевского режима, заявили в Минобороны РФ, комментируя появившееся в сети видео с убийством более десяти российских солдат, сдавшихся в плен. В ведомстве подчеркнули, что Украине не удастся представить убийство в качестве «трагического исключения». В МИД России отметили, что все виновные понесут заслуженное наказание. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и принял меры к установлению причастных к расстрелу.

Украинские военные совершили намеренное убийство попавших в плен российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, комментируя распространившуюся в соцсетях видеозапись с расстрелом членами ВСУ сдавшихся в плен солдат ВС РФ.

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространённая практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями. Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придётся за всех и за каждого замученного и убитого пленного», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что намеренное и методичное убийство «выродками ВСУ» прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских солдат никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных.

«Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодёрскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает», — подчеркнули в Минобороны.

При этом в оборонном ведомстве отметили, что сдавшиеся в плен украинские военные содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В свою очередь, в МИД России заявили, что запись стала очередным доказательством «преступлений украинских неонацистов, грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права».

«Каждое совершённое украинскими вооружёнными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдёт», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

18 ноября в сети начала расходиться видеозапись, на которой украинские бойцы расстреливают российских военных, когда те уже сдались в плен и легли на землю. На ещё одном видеофрагменте, снятом с беспилотника, запечатлены тела погибших.

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов».

«В настоящий момент военными следователями Следственного комитета Российской Федерации принимаются меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объёме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

В свою очередь, врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что имена и фамилии украинских военных, которые устроили расправу над российскими солдатами, известны.

«Нелюди подписали себе приговор. Они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени», — приводит его слова Telegram-канал телеканала «Звезда».

Как отметил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, в международные организации будут направлены опубликованные видеоматериалы казни российских военнопленных с требованием расследования.

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«Это демонстративное, вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали. Будем требовать реакции международной общественности и расследования, и у меня уже не столь пессимистичный взгляд на это», — заявил Фадеев.

По его словам, данные о казни также будут направлены по 2 тыс. адресов, в числе которых Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам».

При этом омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова также направила обращения в ООН и МККК.

«Ожидаю объективного разбирательства. В случае если подлинность съёмки будет подтверждена, мы требуем должной реакции международного правозащитного сообщества на вопиющее военное преступление, совершённое представителями вооружённых формирований Украины», — цитирует её ТАСС.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека уже осведомлены об этом инциденте. «Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — сказала сотрудница пресс-службы ООН Элизабет Тросселл в разговоре с РИА Новости.