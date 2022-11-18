Омбудсмен ДНР Морозова обратилась в ООН и МККК в связи с видео расправы над военнопленными
- РИА Новости
«Сложно комментировать видео казни сдавшихся в плен солдат в населённом пункте Макеевка на луганском направлении... В официальном порядке я обратилась в ООН и МККК по факту публикации данного видео. Ожидаю объективного разбирательства», — рассказала она ТАСС.
По словам Морозовой, в случае подтверждения подлинности съёмки власти республики потребуют соответствующей реакции от международных правозащитников.
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.
Минобороны России сообщило, что украинские военные намеренно убили более десяти российских военнопленных выстрелами в голову.
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что направит в международные организации видео казни с требованием провести расследование.