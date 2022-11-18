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Омбудсмен ДНР Морозова обратилась в ООН и МККК в связи с видео расправы над военнопленными

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Омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова направила официальное обращение в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с появившимся в сети видео расправы украинских военных над военнопленными в Макеевке в ЛНР.
Омбудсмен ДНР Морозова обратилась в ООН и МККК в связи с видео расправы над военнопленными
  • РИА Новости

«Сложно комментировать видео казни сдавшихся в плен солдат в населённом пункте Макеевка на луганском направлении... В официальном порядке я обратилась в ООН и МККК по факту публикации данного видео. Ожидаю объективного разбирательства», — рассказала она ТАСС.

По словам Морозовой, в случае подтверждения подлинности съёмки власти республики потребуют соответствующей реакции от международных правозащитников.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Минобороны России сообщило, что украинские военные намеренно убили более десяти российских военнопленных выстрелами в голову.

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что направит в международные организации видео казни с требованием провести расследование.

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