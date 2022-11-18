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Минобороны: украинские военные намеренно убили более десяти российских пленных

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Минобороны России сообщило, что украинские военные намеренно убили более десяти российских военнопленных выстрелами в голову.
Минобороны: украинские военные намеренно убили более десяти российских пленных
  • РИА Новости

По информации Минобороны, были опубликованы видеосвидетельства массовой кровавой расправы военных ВСУ над российскими пленными.

В министерстве заявили, что это намеренное и методичное убийство «выродками ВСУ» никто не сможет представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы соблюдения украинской стороной прав военнопленных. 

Также в Минобороны заявили, что зверское убийство российских военнопленных украинскими боевиками является распространённой практикой в ВСУ, которую при этом не замечают на Западе.

Оборонное ведомство заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.

Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что направит в международные организации видео казни с требованием провести расследование.

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