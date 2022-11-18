Минобороны: украинские военные намеренно убили более десяти российских пленных
- РИА Новости
По информации Минобороны, были опубликованы видеосвидетельства массовой кровавой расправы военных ВСУ над российскими пленными.
В министерстве заявили, что это намеренное и методичное убийство «выродками ВСУ» никто не сможет представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы соблюдения украинской стороной прав военнопленных.
Также в Минобороны заявили, что зверское убийство российских военнопленных украинскими боевиками является распространённой практикой в ВСУ, которую при этом не замечают на Западе.
Оборонное ведомство заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.
Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что направит в международные организации видео казни с требованием провести расследование.