В Госдепе США следят за сообщениями о расстреле украинскими военными российских пленных
- AP
- © Luis M. Alvarez
«Разумеется, мы очень внимательно за этим следим. Действительно, важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», — цитирует её ТАСС.
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.
Минобороны, в свою очередь, заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.
Как отметили в Кремле, Россия сама будет заниматься поиском виновных, преступники должны быть найдены и наказаны.