Узнать больше

В Госдепе США следят за сообщениями о расстреле украинскими военными российских пленных

Короткая ссылка
Соединённые Штаты внимательно следят за сообщениями о расправе украинских националистов над российскими военнопленными, сообщила американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, которая курирует в Госдепе вопросы военных преступлений.
В Госдепе США следят за сообщениями о расстреле украинскими военными российских пленных
  • AP
  • © Luis M. Alvarez

«Разумеется, мы очень внимательно за этим следим. Действительно, важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», — цитирует её ТАСС.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

Минобороны, в свою очередь, заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.

Как отметили в Кремле, Россия сама будет заниматься поиском виновных, преступники должны быть найдены и наказаны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить