В Госдепе США следят за сообщениями о расстреле украинскими военными российских пленных

Соединённые Штаты внимательно следят за сообщениями о расправе украинских националистов над российскими военнопленными, сообщила американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, которая курирует в Госдепе вопросы военных преступлений.

«Разумеется, мы очень внимательно за этим следим. Действительно, важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», — цитирует её ТАСС.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

Минобороны, в свою очередь, заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.

Как отметили в Кремле, Россия сама будет заниматься поиском виновных, преступники должны быть найдены и наказаны.