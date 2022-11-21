Песков: Россия сама будет заниматься поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
Представителю Кремля задали вопрос, есть ли у России намерения требовать международного разбирательства этого преступления.
«Россия будет делать всё, что возможно в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и закону тех, кто к нему может быть причастен. Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — заявил Песков.
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.
18 ноября Россия потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военных, и провести тщательное расследование инцидента.
Министерство обороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового убийства.