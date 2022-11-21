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Песков: Россия сама будет заниматься поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных

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Россия сама будет заниматься поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных. Преступники должны быть найдены и наказаны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Россия сама будет заниматься поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Представителю Кремля задали вопрос, есть ли у России намерения требовать международного разбирательства этого преступления.

«Россия будет делать всё, что возможно в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и закону тех, кто к нему может быть причастен. Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — заявил Песков.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

18 ноября Россия потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военных, и провести тщательное расследование инцидента.

Министерство обороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового убийства.

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