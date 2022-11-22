«Способствуют укреплению вседозволенности»: посольство РФ осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных

Посольство России в США заявило, что Вашингтон, покрывая преступления Киева, способствует укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности украинских неонацистов. Таким образом дипломаты прокомментировали отказ американской стороны осудить факт расправы над безоружными российскими солдатами. Как подчеркнули в дипмиссии, речь идёт о грубейшем нарушении Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

Российское посольство в Вашингтоне выступило с критикой реакции США на инцидент с расстрелом российских военнопленных. В дипмиссии отметили, что это происшествие является «грубейшим нарушением» Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

Как отметили в дипмиссии, в США отказались прямо осудить факт расправы над российскими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами.

В посольстве отметили, что американская сторона сослалась на якобы российские «военные преступления» на Украине, в очередной раз не предоставив никаких доказательств их существования.

Между тем в дипмиссии отметили, что США и коллективный Запад не критикуют Киев за совершённые им преступления, среди которых в посольстве упомянули убийство Дарьи Дугиной, удары по СИЗО в Еленовке и вокзалу в Краматорске, а также обстрелы спальных районов Донецка.

«Подобные злодеяния вызывают содрогание и неприятие у любого нормального человека. Мы никогда не забудем чудовищные записи убийств безоружных солдат, которых неонацисты заставили лечь на землю, а потом безжалостно расстреляли», — заявили в дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что США, покрывая деятельность бандитов на Украине, «способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов».

Обстановка в Запорожской области

Власти Запорожской области заявили о готовности отразить наступление украинских войск в регионе, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наша армия готова отразить попытки наступления украинских войск. Возведена надёжная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Рогова, группировка российской армии на запорожском участке фронта постоянно усиливается.

Между тем в Запорожской области также заявили о готовности добровольческого батальона имени Павла Судоплатова к выполнению боевых задач.

Как рассказал журналистам замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным Терек, пока подразделение работает в формате боевого слаживания.

«У нас есть люди с боевым опытом, большое количество. Уже повоевали, знают, что это такое. Готовы выезжать и выполнять задачи любого характера», — приводит его слова РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, подразделение располагает техникой, нужной для выполнения задач. В частности, у военнослужащих есть грузовые и легковые автомобили, а также бронированные машины и разнообразное вооружение. Он отметил, что на основе батальона создают несколько рот, включая стрелковую.

«Формируется рота — и не одна: стрелковая рота, роты выполнения специальных задач. Если будет поставлена задача, батальон выполнит любые поставленные задачи: надо будет задействовать — значит, будем задействованы. На 100% готовы», — заключил он.

Обстрелы Донбасса

Тем временем в Донецкой Народной Республике заявили о 65 фактах ведения огня со стороны ВСУ за предшествующие сутки. Об этом говорится в сообщении в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

При обстрелах противник применял артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Выпущено 328 единиц различных боеприпасов.

Обстреляны такие населённые пункты, как Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Еленовка и другие.

Погибли два гражданских лица, ещё трое получили ранения. Повреждено 12 домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

В Луганской Народной Республике, в свою очередь, заявили, что за истекшие сутки зафиксирован один обстрел территории республики. С применением РСЗО HIMARS обстрелян населённый пункт Алчевск. В результате погибли два мирных жителя и один получил ранения, разрушено два дома и повреждено ещё пять.