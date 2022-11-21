«При попытке переправиться на левый берег Днепра»: российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ под Херсоном

Россия будет вести поиск тех, кто причастен к расстрелу не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших в плен ВСУ на территории ЛНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лица, совершившие военное преступление, «должны быть найдены и наказаны». Также российская сторона сделает всё необходимое, чтобы в мире обратили внимание на произошедшее. Ранее МИД России потребовал от международных организаций осудить это преступление и провести тщательное расследование.

Российские войска уничтожили в Херсонской области украинских диверсантов, пытавшихся перебраться на левый берег Днепра, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В районе населённого пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ в ДНР, поражены пункты управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы было нанесено поражение двум установкам реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ в Харьковской области, из которых велись обстрелы территории Белгородской области.

Средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и перехватили 11 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

Говоря о ситуации на линии фронта, официальный представитель МО сообщил, что на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки наступления в районах Новомихайловки, Владимировки, Павловки и Новодаровки.

«Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты, один танк и пять бронированных машин и пять автомобилей», — сказал Конашенков.

При этом на Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа, которые пытались атаковать в направлении Куземовки Луганской Народной Республики.

На Краснолиманском направлении артиллерийским огнём сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населённых пунктов Голиково и Червонопоповка (ЛНР). Потери противника составили более 20 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одну бронированную машину.

Глава администрации Читы отправился в зону СВО

Глава администрации Читы Александр Сапожников объявил, что покидает свой пост и записывается добровольцем в зону специальной военной операции.

«Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание — вновь встать на защиту нашей страны», — написал он в своём Telegram-канале.

Он также поблагодарил губернатора и правительство Забайкальского края, жителей города, волонтёров, общественников, предпринимателей, работников служб и всех, кто помогает делать Читу лучше.

В пресс-службе горадминистрации уточнили, что Сапожникова сменит его заместитель Андрей Гринишин, передаёт РИА Новости.

Расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ

Бывший солдат ВСУ в интервью военкору RT Мураду Газдиеву рассказал, что российских военнопленных в ЛНР расстреляли бойцы 80-й бригады, в которой он раньше служил. По его словам, это не первое и не единственное их военное преступление.

Бывший солдат ВСУ — про расстрел российских военнопленных

«То, что там Украина рассказывает, что 80-я бригада не способна на такие методы, — это просто ложь. Ложь для того, чтобы выгородить себя и показать, что Россия в этом [якобы] виновна», — отметил он.

По его словам, бойцы этой бригады не только выполняли приказы спецслужб, но и могли действовать самостоятельно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сама займётся поисками тех, кто причастен к расстрелу не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших в плен ВСУ на территории ЛНР. При этом российская сторона надеется, что международные организации осудят военные преступления, совершаемые киевским режимом.