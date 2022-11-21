ВС России уничтожили диверсантов ВСУ при попытке переправиться на левый берег Днепра

Российскими войсками в Херсонской области уничтожена украинская диверсионная группа, которая пыталась переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщило Минобороны России.

«В районе населённого пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр», — заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Накануне сообщалось, что Воздушно-космические силы России с помощью высокоточных ракет уничтожили две установки РСЗО HIMARS ВСУ в районе Краматорска в ДНР.

Кроме того, российская армия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила четыре артиллерийских системы М777 американского производства в Харьковской области.