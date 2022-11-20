Армия России нанесла поражение дивизиону ВСУ, который обстреливал Белгородскую область

Армия России в ходе контрбатарейной борьбы нанесла поражение дивизиону 40-й артбригады ВСУ в Харьковской области, который обстреливал Белгородскую область. Уничтожены четыре артиллерийских системы М777 производства США.

РИА Новости

«Нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вёл обстрелы жилых районов на территории Белгородской области», — сообщило Министерство обороны России. Кроме М777 уничтожены более десяти украинских военнослужащих. 11 ноября стало известно, что российская артиллерия подавила взводы украинских гаубиц M777 и «Акация» в ЛНР и Харьковской области.