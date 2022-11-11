Минобороны: российская артиллерия подавила украинские гаубицы M777 и «Акация»

В Минобороны России заявили, что российская артиллерия за минувшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы подавила взводы украинских гаубиц M777 и «Акация» в ЛНР и Харьковской области.

AP

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