Минобороны: российская артиллерия подавила украинские гаубицы M777 и «Акация»
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«Подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Кроме того, в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц «Акация», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили более 90 военных ВСУ и украинских боевиков на Купянском направлении в ЛНР.