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Минобороны: российская артиллерия подавила украинские гаубицы M777 и «Акация»

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В Минобороны России заявили, что российская артиллерия за минувшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы подавила взводы украинских гаубиц M777 и «Акация» в ЛНР и Харьковской области.
Минобороны: российская артиллерия подавила украинские гаубицы M777 и «Акация»
  • AP
  • © LIBKOS

«Подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Кроме того, в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц «Акация», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили более 90 военных ВСУ и украинских боевиков на Купянском направлении в ЛНР.

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