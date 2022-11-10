Минобороны: ВС России уничтожили более 90 военных ВСУ на Купянском направлении в ЛНР

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили более 90 военных ВСУ и украинских боевиков на Купянском направлении в ЛНР.

По его словам, ВСУ силами до двух рот, укреплённых иностранными наёмниками, безуспешно пытались атаковать подразделения ВС России в направлении Куземовки (ЛНР).

В результате огня артиллерии и активных действий российских войск подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны.

По данным Минобороны, уничтожено более 90 украинских военных и боевиков, один танк и четыре боевых машины.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ЛНР потери среди военнослужащих Украины, поддерживающих их боевиков и наёмников за сутки составили 160 человек.