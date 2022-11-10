МО: в ЛНР потери военных Украины, боевиков и наёмников за сутки составили 160 человек
- РИА Новости
«Активными действиями наших войск и огнём артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожены более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины», — сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении сорвана попытка двух украинских усиленных взводов атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики.
«В результате огневого поражения потери противника составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа», — заявили в Минобороны России.
Также сообщается, что российские войска отразили контратаку Вооружённых сил Украины в районе Никольского на Южно-Донецком направлении.