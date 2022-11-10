МО: в ЛНР потери военных Украины, боевиков и наёмников за сутки составили 160 человек

В Минобороны России сообщили, что в ЛНР потери среди военнослужащих Украины, поддерживающих их боевиков и наёмников за сутки составили 160 человек.

«Активными действиями наших войск и огнём артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожены более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины», — сказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении сорвана попытка двух украинских усиленных взводов атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики.

«В результате огневого поражения потери противника составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа», — заявили в Минобороны России.

Также сообщается, что российские войска отразили контратаку Вооружённых сил Украины в районе Никольского на Южно-Донецком направлении.