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МО: в ЛНР потери военных Украины, боевиков и наёмников за сутки составили 160 человек

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В Минобороны России сообщили, что в ЛНР потери среди военнослужащих Украины, поддерживающих их боевиков и наёмников за сутки составили 160 человек.
МО: в ЛНР потери военных Украины, боевиков и наёмников за сутки составили 160 человек
  • РИА Новости

«Активными действиями наших войск и огнём артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожены более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины», — сказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении сорвана попытка двух украинских усиленных взводов атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки Луганской Народной Республики.

«В результате огневого поражения потери противника составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа», — заявили в Минобороны России.

Также сообщается, что российские войска отразили контратаку Вооружённых сил Украины в районе Никольского на Южно-Донецком направлении.

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