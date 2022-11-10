Минобороны: ВС России отразили контратаку ВСУ в районе Никольского в ДНР
- РИА Новости
Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Южно-Донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населённого пункта Никольское ДНР», — заявил он.
По его словам, российские артиллерия и авиация уничтожили до 55 украинских военных, один танк и две боевых машины.
Ранее командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что на Донецком направлении был завершён разгром украинских войск на правом берегу реки Бахмутки южнее Артёмовска.