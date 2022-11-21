«Ни ресурсов, ни военной силы»: в Москве отреагировали на заявление Киева о планах наступления на Крым

Для наступления на Крым у киевского режима нет ни достаточной военной силы, ни ресурсов, заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, воссоединение региона с Россией является «незыблемой реальностью». В Госдуме также назвали чушью заявление представителя украинской власти. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о планах Киева начать военную кампанию по взятию контроля над Крымским полуостровом.

Киевский режим не имеет достаточной военной силы и ресурсов для наступления на Крым. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о намерении наступать на Крым.

«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня «анонса» киевские власти не пойдут», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, заявление Ермака «безрассудное и наглое», поскольку воссоединение Крыма с Россией является «незыблемой реальностью».

Аналогичную точку зрения высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Очередная чушь, очередная попытка привлечь внимание, и за этим ничего не последует. Понятно, что это просто пропаганда. Уже даже американцы начинают подталкивать Украину к переговорам. Понятно, что это тоже не завтра будет, но никакого наступления — у Украины нет ни сил, ни возможностей, ничего», — заявил он в беседе с RT.

При этом депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв в комментарии для URA.RU отметил, что в Крыму сооружаются линии обороны. Парламентарий считает, что Россия должна быть подготовлена к серьёзной обороне в регионе.

Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского в интервью Politico заявил о планах киевского режима начать военную кампанию по взятию контроля над Крымским полуостровом.

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Пожар в Макеевке

Ночью 21 ноября на нефтебазе в Макеевке произошёл пожар из-за попадания взрывоопасного предмета, сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики.

«По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объёмом 70 куб. м на ж/д полотне за территорией нефтебазы, а также горение трёх стационарных ёмкостей в одном обваловании объёмом 60 куб. м, находящихся в 20—25 м от ж/д полотна. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 09:43 мск. К его ликвидации привлекались 84 человека личного состава, было задействовано 20 единиц техники.

Помимо Макеевки, вооружённые формирования Украины за последние сутки обстреляли Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловку, Троицкое, Каштановое, Яковлевку и Минеральное. В общей сложности по территории ДНР было выпущено 126 единиц различных боеприпасов. Ранения получили трое гражданских лиц в Горловке и Павловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Американские СМИ подтвердили подлинность расстрела российских военных солдатами ВСУ

Американское издание The New York Times подтвердило подлинность видео, на котором по меньшей мере 11 российских военнослужащих, большинство из которых лежали, были застрелены украинскими военными. По мнению авторов материала, эта видеозапись демонстрирует «редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны».

Как заявила эксперт по военным преступлениям Ива Вукушич, прокурор Международного уголовного суда, вероятно, изучает этот инцидент, учитывая общественный резонанс. В свою очередь, медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар отметил, что представленные кадры демонстрируют, что украинские солдаты не предприняли никаких усилий, чтобы после стрельбы помочь российским военнослужащим.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу направлено письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинцев к российским военнопленным. Глава СПЧ Валерий Фадеев также отправил материалы по произошедшему в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что лидеры стран Европы до сих пор не осудили военные преступления Киева. По его словам, подобное молчание в 30-х годах XX века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан.

«Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», — написал он в своём Telegram-канале.