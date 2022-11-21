Сенатор Бондарев: у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым
- РИА Новости
«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре», — написал он в Telegram.
По его словам, дальше «анонса» киевские власти не пойдут.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico выразил уверенность, что украинские войска будут пытаться наступать на Крым.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.