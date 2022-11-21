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Сенатор Бондарев: у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым

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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым.
Сенатор Бондарев: у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым
  • РИА Новости

«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре», — написал он в Telegram.

По его словам, дальше «анонса» киевские власти не пойдут.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico выразил уверенность, что украинские войска будут пытаться наступать на Крым.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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