Сенатор Бондарев: у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым.

«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре», — написал он в Telegram.

По его словам, дальше «анонса» киевские власти не пойдут.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico выразил уверенность, что украинские войска будут пытаться наступать на Крым.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.