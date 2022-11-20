«Повреждены электротрансформаторы»: ВСУ ночью обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS

Три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS было выпущено украинскими войсками по Иловайску. Как сообщил мэр города, снаряды упали на железнодорожной станции, повредив электроснабжение объекта. В результате обстрела никто не пострадал. В общей сложности за минувшие сутки ВСУ 27 раз обстреляли территорию ДНР.

Украинские вооружённые формирования ночью выпустили по Иловайску три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Снаряды упали за чертой города на железнодорожной станции. Повреждены электротрансформаторы», — заявил в разговоре с ТАСС мэр Иловайска Руслан Дудников.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

Помимо Иловайска, за сутки на территории Донецкой Народной Республики украинские войска обстреляли населённые пункты Донецк, Горловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Красный Партизан, Каштановое, Макеевка. В общей сложности зафиксировано 27 фактов ведения огня со стороны ВСУ, которые выпустили 115 единиц различных боеприпасов. В ДНР подчеркнули, что сведений о гибели гражданских не поступало.

Польский вопрос

В Польше считают, что в случае дальнейшего ослабления киевского режима Соединённые Штаты могут заставить Варшаву отправить войска на Украину. Такое мнение высказал в публикации для Gazeta Wyborcza политолог Лешек Сыкульский.

«Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну», — говорится в материале.

При этом, по его словам, польские власти уже готовятся к началу боевых действий, о чём свидетельствует вступивший в силу закон о восстановлении срочной военной службы: «Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо».

Письмо в ООН о жестоком обращении ВСУ с военнопленными

Россия направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинцев к российским военнопленным. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. По его словам, Москва будет добиваться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права.

«Будем продолжать заострять внимание зарубежных коллег на этих и других преступлениях киевского режима и в ходе заседаний Совета Безопасности и Генассамблеи ООН», — написал он в Telegram-канале.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что на Западе лицемерно отмалчиваются после этого «вопиющего акта жестокости».

«Что же молчит мировое сообщество? Где эти рупоры западной демократии, призывающие к соблюдению прав? Неужели они в упор не замечают все эти зверства? Само собой, они прекрасно это видят, но избегают огласки, поскольку киевский режим в глазах людей должен выглядеть как демократический оазис на фоне плохой России», — заявил он.

По его мнению, «выродков, совершивших преступление», ожидает возмездие: «Мы сделаем всё возможное, чтобы эти псы ада получили по заслугам, а те, кто каким-то образом сумели избежать наказания, обречены проживать остатки своей жалкой жизни, тревожно оборачиваясь. Они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм».

18 ноября в Минобороны России прокомментировали распространившуюся в соцсетях видеозапись с расстрелом членами ВСУ сдавшихся в плен солдат ВС РФ. В ведомстве подчеркнули, что массовая расправа украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодёрскую сущность киевского режима.

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов».

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что осведомлены об этом инциденте. При этом комиссия Совета по правам человека при президенте России по международному сотрудничеству в области прав человека выступила за создание международной комиссии по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков.