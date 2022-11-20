Узнать больше

Кадыров показал процесс укрепления российских позиций в ЛНР

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале показал видео укрепления позиций российских войск в Луганской Народной Республике.

«На новом участке фронта в зоне ответственности... помощника главы ЧР, командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова ведётся укрепление позиций российских войск», — написал Кадыров.

Он отметил, что Алаудинов лично контролирует процесс возведения инженерно-укрепительных сооружений.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки поразили девять пунктов управления ВС Украины и уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить