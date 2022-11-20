Кадыров показал процесс укрепления российских позиций в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале показал видео укрепления позиций российских войск в Луганской Народной Республике.

«На новом участке фронта в зоне ответственности... помощника главы ЧР, командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова ведётся укрепление позиций российских войск», — написал Кадыров.

Он отметил, что Алаудинов лично контролирует процесс возведения инженерно-укрепительных сооружений.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки поразили девять пунктов управления ВС Украины и уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США.