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Минобороны: ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию производства США

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Министерство обороны России сообщило, что российские военные за сутки поразили девять пунктов управления ВС Украины и уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США.
Минобороны: ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию производства США
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Кисловка, Ивановка, Серебрянка, Водяное (ДНР), Стельмаховка (ЛНР), Весёлое и Новорайск Херсонской области.

Поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, украинские военнослужащие и военная техника в 176 районах.

Ранее в ведомстве сообщили, что атаки украинских военных на Купянском направлении сорваны благодаря активным действиям Вооружённых сил России.

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