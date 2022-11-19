Минобороны: ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию производства США
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«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказано в сводке ведомства.
Кроме того, российские военные уничтожили девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Кисловка, Ивановка, Серебрянка, Водяное (ДНР), Стельмаховка (ЛНР), Весёлое и Новорайск Херсонской области.
Поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, украинские военнослужащие и военная техника в 176 районах.
Ранее в ведомстве сообщили, что атаки украинских военных на Купянском направлении сорваны благодаря активным действиям Вооружённых сил России.