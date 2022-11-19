В Минобороны России заявили о срыве атак ВСУ на Купянском направлении

Атаки украинских военных на Купянском направлении сорваны благодаря активным действиям Вооружённых сил России. Об этом сообщили в российском Минобороны.

РИА Новости

«На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наёмниками, из районов населённых пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области», — говорится в заявлении. Отмечается, что ВС России уничтожили, в частности, более 60 украинских военнослужащих и наёмников, а также три танка. Ранее стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Опытное в Донецкой Народной Республике.