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В Минобороны России заявили о срыве атак ВСУ на Купянском направлении

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Атаки украинских военных на Купянском направлении сорваны благодаря активным действиям Вооружённых сил России. Об этом сообщили в российском Минобороны.
В Минобороны России заявили о срыве атак ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

«На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наёмниками, из районов населённых пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВС России уничтожили, в частности, более 60 украинских военнослужащих и наёмников, а также три танка.

Ранее стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Опытное в Донецкой Народной Республике.

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