Суровикин: ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях
«На отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На Донецком направлении завершён разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, южнее Артёмовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артёмовска», — сказал он в ходе доклада министру обороны России Сергею Шойгу.
По его словам, успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на Южнодонецком направлении завершается освобождение населённого пункта Павловка.