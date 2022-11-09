Суровикин: ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях

Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях.

«На отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На Донецком направлении завершён разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, южнее Артёмовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артёмовска», — сказал он в ходе доклада министру обороны России Сергею Шойгу.

По его словам, успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на Южнодонецком направлении завершается освобождение населённого пункта Павловка.