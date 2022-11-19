В Минобороны России сообщили о пресечении атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России пресекли попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Площанка ЛНР», — сообщил он.

Конашенков уточнил, что российские военные уничтожили до 50 украинских военных, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки поразили девять пунктов управления ВС Украины и уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США.