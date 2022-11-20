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ТАСС: Александр Волга освобождён от должности мэра Энергодара

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Мэра Энергодара Александра Волгу освободили от занимаемой должности на основании указа властей Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации региона.

«Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Волга не подтвердил ТАСС данную информацию, он заявил, что находится в отпуске.

Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.

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