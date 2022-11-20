ТАСС: Александр Волга освобождён от должности мэра Энергодара
«Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Волга не подтвердил ТАСС данную информацию, он заявил, что находится в отпуске.
Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.