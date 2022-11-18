Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Кроме того, в резолюции говорится, что на Украине не зафиксированы следы изготовления «грязной бомбы».

Ранее в Минобороны России ранее заявили, что украинская армия продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, ВСУ в течение суток выпустили по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов.