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Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на ЗАЭС

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Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Кроме того, в резолюции говорится, что на Украине не зафиксированы следы изготовления «грязной бомбы».

Ранее в Минобороны России ранее заявили, что украинская армия продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, ВСУ в течение суток выпустили по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов.

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