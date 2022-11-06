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МО России: ВСУ продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС

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Украинская армия продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, ВСУ в течение суток выпустили по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов.
МО России: ВСУ продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Обстрел производился из населённых пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области.

В ведомстве уточнили, что ВС России в результате ответного огня уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б».

Ранее в МИД России призывали Киев и его западных спонсоров прекратить провокации на Запорожской АЭС.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе Запорожья.

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