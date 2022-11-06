МО России: ВСУ продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС

Украинская армия продолжает создавать провокации, направленные на создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, ВСУ в течение суток выпустили по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов.

РИА Новости