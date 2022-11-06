МО России: ВСУ продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Обстрел производился из населённых пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области.
В ведомстве уточнили, что ВС России в результате ответного огня уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б».
Ранее в МИД России призывали Киев и его западных спонсоров прекратить провокации на Запорожской АЭС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе Запорожья.