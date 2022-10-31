Рогов: ВСУ тренируют десант для захвата Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» , что украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожья с целью осуществить захват Запорожской атомной электростанции.

«В Запорожье дополнительно прибыло порядка 200 человек, около 230, если быть точнее. Ранее там уже была первая большая группа порядка 450 человек. Эта группа постоянно проводит тренировки в заводском районе Запорожья, в так называемом районе Звезды. Там пустое нефтехранилище, которые не используется по назначению, оно находится на побережье Днепра, и они постоянно тренируются в захвате крупного объекта техногенного происхождения», — цитирует РИА Новости Рогова.

Ранее он заявил о потерях боевиков ВСУ при попытке высадиться в районе Запорожской АЭС.

По его словам, число боевых лодок, участвовавших в попытке высадки украинского десанта, уточняется.