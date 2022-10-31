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Рогов: ВСУ тренируют десант для захвата Запорожской АЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» , что украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожья с целью осуществить захват Запорожской атомной электростанции.
Рогов: ВСУ тренируют десант для захвата Запорожской АЭС
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«В Запорожье дополнительно прибыло порядка 200 человек, около 230, если быть точнее. Ранее там уже была первая большая группа порядка 450 человек. Эта группа постоянно проводит тренировки в заводском районе Запорожья, в так называемом районе Звезды. Там пустое нефтехранилище, которые не используется по назначению, оно находится на побережье Днепра, и они постоянно тренируются в захвате крупного объекта техногенного происхождения», — цитирует РИА Новости Рогова.

Ранее он заявил о потерях боевиков ВСУ при попытке высадиться в районе Запорожской АЭС.

По его словам, число боевых лодок, участвовавших в попытке высадки украинского десанта, уточняется.

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