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Рогов заявил о потерях ВСУ при попытке высадиться в районе Запорожской АЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о потерях боевиков ВСУ при попытке высадиться в районе Запорожской АЭС.
Рогов заявил о потерях ВСУ при попытке высадиться в районе Запорожской АЭС
  • AFP

«Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Попытка пресечена. Противник понёс потери и отступил», — сказал он РИА Новости.

По его словам, число боевых лодок, участвовавших в попытке высадки украинского десанта, уточняется.

Ранее Рогов, ссылаясь на данные очевидцев, заявил о попытках боевиков ВСУ утром высадиться в районе Запорожской АЭС.

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