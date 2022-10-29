Рогов заявил о потерях ВСУ при попытке высадиться в районе Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о потерях боевиков ВСУ при попытке высадиться в районе Запорожской АЭС.

«Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Попытка пресечена. Противник понёс потери и отступил», — сказал он РИА Новости.

По его словам, число боевых лодок, участвовавших в попытке высадки украинского десанта, уточняется.

Ранее Рогов, ссылаясь на данные очевидцев, заявил о попытках боевиков ВСУ утром высадиться в районе Запорожской АЭС.