МИД России: Москва призывает Киев и его западных спонсоров прекратить провокации на ЗАЭС

Москва призывает Киев и его западных спонсоров прекратить провокации на Запорожской АЭС, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с продолжающимися провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС.

«Киевский режим не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС и осуществляет атаки против её критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан», — приводятся на сайте МИД слова Захаровой.

Она отметила, что российская сторона призывает «режим Владимира Зеленского и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьёзным последствиям».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожье.