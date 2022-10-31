МИД России: Москва призывает Киев и его западных спонсоров прекратить провокации на ЗАЭС
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- © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty
«Киевский режим не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС и осуществляет атаки против её критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан», — приводятся на сайте МИД слова Захаровой.
Она отметила, что российская сторона призывает «режим Владимира Зеленского и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьёзным последствиям».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожье.