«Могут ещё долго уничтожать свой народ»: что стоит за заявлениями Киева о планах наступления на Крым

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что ВСУ проведут военную кампанию по «возврату» Крыма. С аналогичным заявлением выступил замглавы украинского Минобороны Владимир Гаврилов. По его словам, ВСУ могут начать наступление на Крым к концу декабря, а конфликт на Украине завершится весной. Между тем на Западе многие СМИ и эксперты такие планы считают нереалистичными. Как отмечают опрошенные RT аналитики, подобные заявления Киев делает в пропагандистских целях для подбадривания собственного населения.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что уверен в проведении военной операции по «возврату» Крыма. Об этом он сказал в интервью Politico.

В свою очередь, замглавы украинского Минобороны Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что «возвращение» Крыма Украиной — это «лишь вопрос времени».

«И конечно, мы хотели бы это сделать как можно скорее, — отметил Гаврилов. — К примеру, мы можем начать наступление на Крым к концу декабря. Это возможно. Не исключено, что так и будет».

В свою очередь, президент Украины Зеленский во время экономического форума Bloomberg New Economy Forum 17 ноября заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не вернёт все свои территории.

«Только лишь введением режима прекращения огня здесь не обойтись, — подчеркнул Зеленский, выступая по видеосвязи. — Пока мы не освободим всю нашу территорию, мы не принесём мир».

После чего добавил, что «конец войне» якобы положит «деоккупация Крыма и Донбасса».

Андрей Ермак

Gettyimages.ru

© Metin Aktas/Anadolu Agency

Претензии на Крым

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся на полуострове после госпереворота на Украине, в ходе которого к власти в стране пришли националисты.

По итогам голосования подавляющее большинство крымчан — 96,77% — поддержали вхождение в состав РФ. Несмотря на такие результаты, Киев по-прежнему считает Крым своей территорией, которую якобы оккупировала Москва. Позицию украинского руководства поддерживают и страны Запада.

При этом украинские официальные лица регулярно делают заявления о намерении «вернуть» полуостров.

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Так, в июне представитель Зеленского в Автономной республике Крым Тамила Ташева, которая живёт в Киеве, заявила о том, что подходы Украины к возвращению Крыма после 24 февраля изменились и теперь Киев будет добиваться этого военным путём. А россияне, которые переехали на его территорию после воссоединения с Россией, будут выдворены с территории полуострова.

По её словам, ключевая позиция Киева — возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс. Также Ташева сообщила, что некоторые лидеры государств пытаются склонять украинские власти к компромиссам в этом вопросе, но Киев на них не пойдёт.

В сентябре советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал жителей «оккупированных территорий», включая полуостров Крым, готовиться к «предстоящей деоккупации» регионов, предлагая им обустроить укрытия и запастись достаточным количеством воды. Кроме того, по словам Подоляка, Украина якобы начала разрабатывать эвакуационные маршруты для населения из Крыма.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление советника Зеленского абсурдом и призвал киевские власти готовить эвакуационные маршруты для себя.

Михаил Подоляк

Gettyimages.ru

© Metin Aktas/Anadolu Agency

Российские власти неоднократно заявляли, что принадлежность Крыма к РФ не подлежит обсуждению, а любые угрозы в адрес полуострова будут купированы. В частности, данную позицию в сентябре вновь озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — сказал Песков.

При этом на Западе к подобным планам Киева отношение неоднозначное.

Так, Белый дом считает, что Украина должна сама решить, стоит ли ей предпринять попытку силового захвата Крыма. В то же время Вашингтон отказывается уточнить, готовы ли США поддержать такие намерения Киева.

В свою очередь, экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предположил, что Киев действительно способен начать наступление на Крым в ближайшие месяцы.

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Однако ряд западных экспертов и СМИ высказали сомнения в способности ВСУ провести операцию по захвату Крыма.

Так, в статье американского издания The Hill отмечается, что Крым соединён с материком полосой земли шириной всего около 8 км, где любая наземная кампания ВСУ будет заблокирована российскими войсками. А для десантной атаки у Украины нет вертолётов и других технических средств. По этим причинам проведение подобных операций на защищённых береговых линиях сопряжено с риском катастрофического провала, считают авторы материала.

К схожему выводу пришли и военные эксперты, которых опросил американский портал Defense One. По их мнению, украинское вторжение в Крым потребовало бы проведения десантной операции с воздуха и моря. Однако Киев не располагает для этого достаточными ресурсами, утверждают аналитики.

В свою очередь, французская газета Le Figaro в октябре опубликовала материал, в котором говорится, что европейские страны, призывающие Украину отобрать Крым силой, оторвались от реальности. По словам французских журналистов, попытка наступления ВСУ обернётся провалом, потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. Кроме того, наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России, пишет Le Figaro.

«Крым очень хорошо защищён»

Регулярные заявления Киева о намерении осуществить наступление на Крым, скорее всего, делаются в пропагандистских целях и рассчитаны на внутреннюю аудиторию, полагают аналитики.

«Такие заявления озвучиваются для подбадривания украинского населения. Они рассказывают о больших планах, намерении продвигаться вперёд — никто не отменял информационную работу и пропаганду. И Украина этим занимается достаточно активно», — заявил в беседе с RT политолог Александр Дудчак.

Флаги России и Крыма

РИА Новости

© Дмитрий Макеев

В свою очередь, член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин подчёркивает, что на сегодняшний день планы Киева провести военную операцию против Крыма выглядят нереалистичными, так как у Киева нет для этого необходимых ресурсов.

«Это сложнейшая военная операция. И провести её в нынешнем своём состоянии Вооружённые силы Украины даже при помощи Запада не могут. Для её проведения надо много ресурсов, в том числе людских. Нужны высокотехнологичные системы вооружения. Необходимо задействовать и воздух, и землю, и море. На это ВСУ сегодня не способны», — сказал аналитик в беседе с RT.

Схожего мнения придерживается и эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его словам, любая попытка Украины атаковать Крым обернётся для Киева неизбежным провалом.

«В настоящее время такая операция представляется почти фантастикой. Крым очень хорошо защищён российскими флотом и армией», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Вместе с тем Олег Неменский уточнил, что РФ не стоит игнорировать подобные угрозы, поскольку «Киев никогда не отказывался от планов по возвращению Крыма военным путём».

В свою очередь, Александр Дудчак указал на то, что поддержка Запада лишь укрепляет подобные намерения Киева.

«Людские ресурсы у Киева есть. Украина отправляет в зону боевых действий всё новые партии мобилизованных. В принципе, они могут ещё очень долго уничтожать свой народ таким образом. Больше 2 млн могут отправить на линию фронта. А Запад им активно помогает оружием и не собирается оставлять Украину в покое», — говорит эксперт.

В этих условиях аналитики считают логичным укрепление обороны Крыма, которое проводит РФ, поскольку военные должны предусмотреть любые варианты развития событий.

«Готовиться к обороне надо всегда. Любые меры по защите территорий оправданны, потому что совсем рядом идут довольно крупные боевые действия», — говорит Неменский.

Аналогичного мнения придерживается и Александр Дудчак.