«Все контратаки отражены»: российские ВС освободили Опытное в ДНР

Подразделениями российских ВС в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Опытное. Также в Минобороны РФ сообщили об отражении контратак ВСУ в Донецкой Народной Республике. При этом на Купянском направлении уничтожены более 50 украинских военнослужащих, на Краснолиманском направлении — до 40. Кроме того, в Харьковской области в ходе контрбатарейной борьбы подверглась уничтожению пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».

Посёлок Опытное в Донецкой Народной Республике освобождён в результате наступательных действий российских войск. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также были отражены все контратаки ВСУ в направлении населённых пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка. Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и семь автомобилей. Потери живой силы противника превысили 100 военнослужащих убитыми и ранеными.

При этом на Купянском направлении сорваны попытки атаки, предпринятые двумя ротными тактическими группами. В результате огневого поражения российской артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами уничтожены более 50 украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.

На Краснолиманском направлении сосредоточенным огнём российской артиллерии подверглись уничтожению до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы вблизи Волчанска Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».

Помимо этого, средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, а также перехватили десять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в Харьковской области и ДНР.

Кроме того, 17 ноября российские ВС нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Все поставленные цели были достигнуты.

«Все ракеты попали точно в назначенные объекты. В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий», — констатировал Конашенков.

Российские ВС нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления Украины

Запорожская область

В Запорожской области заявили о возведении значительной части оборонительных укреплений, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Я не буду говорить про линии одна за другой, которые сейчас уже есть. Это совсем другой подход к организации безопасности, защиты и обороны. Думаю, нам ничего не грозит, все попытки врага что-либо сделать будут пресечены. Тут много не скажешь — зачем нужно, чтобы враг это знал. Без шапкозакидательства у меня пусть и сдержанный, но оптимизм на события в ближайшем будущем», — цитирует его ТАСС.

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Накануне он сообщал о переброске Киевом войск к Запорожской области на трёх направлениях.

Российские военнопленные

Представители Международного комитета Красного Креста посетили более 100 российских военнопленных на Украине, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

«Я каждый день пишу обращения в Международный комитет Красного Креста с просьбой посетить того или этого человека на предмет соблюдения Женевской конвенции 1949 года, чтобы наших людей не обижали, лечили и давали возможность соединиться с родственниками. На сегодняшний день более 100 наших пленных они посетили», — приводит её слова ТАСС.

По её словам, сотрудники МККК сообщают родственникам о посещении пленных и передают от них записки, что разрешено.

В свою очередь, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук отметил, что РКК передаёт в МККК обращения, связанные в том числе с поиском пропавших на территории Донбасса и Украины.