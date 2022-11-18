Украина трижды доказала несостоятельность альянса: Володин назвал киевский режим «могильщиком» НАТО

Киевский режим трижды доказал миру несостоятельность Североатлантического альянса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В качестве подтверждения своих слов он привёл сбитый над Чёрным морем румынский истребитель, взорвавшийся в Загребе беспилотник и упавшую в Польше ракету ПВО Украины. По его словам, «вскормленный на натовском оружии» киевский режим «стал его могильщиком».

Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В подтверждение своих слов он привёл три примера: когда над Чёрным морем ракетой сбили румынский истребитель, когда беспилотник, произведённый ещё около 50 лет назад в СССР, беспрепятственно пролетел с бомбой весом 120 кг через Румынию, Венгрию, Хорватию — три страны НАТО — и взорвался в Загребе, а также когда украинская ракета залетела в Польшу и поразила трактор.

«Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», — заявил Володин.

Напомним, вечером 15 ноября стало известно об инциденте с падением ракет на территории Польши недалеко от границы с Украиной. Выступивший вскоре МИД Польши заявил о российском происхождении упавших на польской территории боеприпасов. Однако спустя некоторое время президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшие ракеты, вероятнее всего, принадлежали украинской ПВО.

В Минобороны РФ отметили, что специалисты, изучив снимки найденных в Польше обломков, однозначно отнесли их к элементам боеприпасов, используемых в ПВО Украины. Позднее глава Белого дома Джо Байден заявил, что доказательства, полученные по итогам инцидента с ракетами в Польше, идут вразрез со словами президента Украины Владимира Зеленского, который ранее исключил вероятность украинского происхождения этих боеприпасов.

Обстрелы ДНР

В результате обстрелов со стороны украинских военных за прошедшие 24 часа погиб один мирный житель Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины — в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки и Марьинке», — говорится в сообщении.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 29 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 139 единиц различных боеприпасов, в том числе из РСЗО HIMARS и «Град».

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«Повреждено 18 домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки, а также пять объектов гражданской инфраструктуры», — указывается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

Уничтожение группы украинских диверсантов под Артёмовском

Под Артёмовском Донецкой Народной Республики была ликвидирована группа украинских диверсантов. Об этом рассказали боец Народной милиции ДНР с позывным Байкал и попавший в плен украинский военный — единственный выживший со стороны ВСУ.

Как сообщил «Байкал», две группы украинских диверсантов были замечены с воздуха, одну из них уничтожили огнём артиллерии, а вторая забаррикадировалась в подвале четырёхэтажного дома, где был оборудован бункер. Позднее военные ДНР подошли к подвалу и обнаружили бронированную дверь, через которую начали вести переговоры с украинскими солдатами об их сдаче в плен. Они пообещали дать ответ через полчаса.

«Спустя полчаса мы спустились узнать, каков ответ. А он (украинский пленный. — RT) из подвала, под ступеньки, снизу вверх забросил гранату, они забросили гранату — и назад забаррикадировались... Пыль немного осела, и нами было принято решение о подрыве данного бункера, поскольку переговоры дальше места не имели, было принято решение обвалить вход в бомбоубежище, дабы деблокировать их полностью, исключить какой-либо манёвр их», — цитирует его РИА Новости.

Как рассказал пленный украинец, рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Владимир Масюк, после сдачи в плен ему сделали операцию и вытащили все осколки из ноги. По его словам, выжить ему удалось благодаря тому, что он находился в соседней комнате: плиты, упавшие с потолка, закрыли его от обломков бункера.

Ограничения полётов

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России в связи с проведением СВО, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 27 ноября 2022 года 03:45 мск. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.