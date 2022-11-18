«Приходится лавировать»: почему в Республиканской партии потребовали аудита финансовой поддержки Украины

Республиканская партия США, получившая большинство в палате представителей по итогам выборов, намерена обеспечить более пристальный контроль за расходованием средств, направляемых на помощь Украине, а также ввести определённые условия предоставления этой помощи. Об этом заявил конгрессмен Майкл Маккол. Однако республиканец отмечает, что «помощь НАТО и союзникам вписывается в принцип «Америка прежде всего». Вместе с тем конгрессмен от республиканцев Марджори Грин заявила о внесении в конгресс законопроекта об аудите военной помощи для Украины.

18 ноября конгрессмен от республиканцев Марджори Грин заявила о внесении в конгресс законопроекта об аудите средств на поддержку Украины. Ещё на предвыборных дебатах Грин высказывалась о необходимости вовсе прекратить военную помощь Украине.

При этом ранее конгрессмен Майкл Маккол, который в новом созыве нижней палаты американского парламента, вероятно, возглавит комитет по иностранным делам, заявлял, что республиканцы выступают за усиление «контроля и подотчётности» в отношении иностранной помощи, а также за участие союзников США.



«Мы собираемся ввести условия в том, что касается предоставления помощи. Например, мы предоставим вам определённую помощь, однако хотим, чтобы бремя этого несли и наши партнёры по НАТО — так, чтобы эту поддержку могли оказывать не только США», — пояснил Маккол.

При этом он отметил, что «помощь НАТО и союзникам как раз вписывается в принцип «Америка прежде всего». «Как вписывается в него и помощь Украине — так, чтобы мы сами там в итоге не оказались. То, чего мы пытаемся добиться на Украине, — это избежать глобального конфликта», — заявил он.

Предвыборный вопрос

В октябре лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти допустил, что объём выделяемых Киеву средств может сократиться, если его партии удастся получить контроль над палатой по итогам выборов в конгресс.

Он обосновал это тем, что на фоне экономического спада американцы не горят желанием «выписывать Украине незаполненный чек», а внутри страны есть целый ряд насущных проблем, решение которых администрация Байдена игнорирует.

«Они не занимаются вопросом (обеспечения безопасности. — RT) границы, и люди начинают задумываться. Украина — это очень важно, но в то же время она не может быть единственной проблемой, которой они занимаются, и нельзя выписывать (ей. — RT) незаполненный чек», — сказал политик.

На эти слова резко отреагировал глава Белого дома Джо Байден, который заявил, что республиканцы «понятия не имеют, что такое американская внешняя политика».

По мере приближения выборов некоторые республиканцы всё более жёстко критиковали выделение многомиллиардной военной помощи Украине. Так, ранее Марджори Грин уже заявляла, что в случае победы «слонов» киевский режим вообще больше ничего не получит.

«При республиканцах Украине не достанется больше ни цента. Наша страна прежде всего. Им нет дела ни до нашей границы, ни до нашего народа», — сказала она.

Выборы в обе палаты конгресса США прошли 8 ноября, однако подсчёт голосов растянулся на несколько дней, а в отдельных избирательных округах продолжается до сих пор. Согласно предварительным итогам голосования, Республиканской партии удалось получить контроль над палатой представителей с небольшим преимуществом, однако демократы сохранили контроль над сенатом.

Несмотря на то что республиканцы не смогли установить полный контроль над конгрессом, ряд представителей этой политсилы продолжили выступать против финансирования военных нужд киевского режима.

«Мы должны немедленно прекратить выплаты Украине и инициировать тщательный аудит $60 млрд, которые Джо Байден и конгресс уже направили туда», — заявил конгрессмен Томас Масси.

Здание Капитолия

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© Salvatore Liguigli / Eyeem

При этом, даже несмотря на некоторую смену риторики по вопросу выделения помощи Украине, эта тема продолжает беспокоить Республиканскую партию. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к лидерам партии, сообщило, что среди республиканцев «нарастает ощущение, что Зеленский требует слишком много денег и оружия».

«У законодателей от Республиканской партии также есть опасения по поводу коррупции на Украине, особенно учитывая признание того, что посольству США в этой стране не хватает ресурсов для отслеживания средств, выделяемых Киеву», — отмечает Bloomberg.

Внутриполитические манипуляции

Напомним, что США являются главным спонсором Киева, предоставляя ему колоссальные объёмы вооружения и военной техники. 10 ноября Пентагон сообщил о выделении украинской стороне очередного пакета военной помощи на сумму $400 млн. В него вошли ракеты для систем ПВО HAWK, системы ПВО Avenger, ПЗРК Stinger, ракеты для РСЗО HIMARS, 21 тыс. снарядов калибра 155 мм, 10 тыс. снарядов калибра 120 мм, 100 автомобилей HMMWV, 400 гранатомётов и другое оборудование.

По данным американского Минобороны, с момента вступления Джо Байдена в должность президента США передали киевскому режиму военную помощь на сумму более $19,3 млрд, из них более $18,6 млрд — c начала российской спецоперации 24 февраля.

Оружие для Украины

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© Mauricio Campino/U.S. Air Force

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, республиканцы в преддверии выборов активно спекулировали в вопросе прекращения многомиллиардной помощи Украине, так как граждан США всё больше волнует социально-экономический климат внутри страны.

«Подавляющее большинство республиканского электората не понимает ситуации, когда огромные деньги тратятся на страну, которую большинство граждан Соединённых Штатов даже не смогут найти на карте. В то же время инвестиции в американскую инфраструктуру, систему образования, здравоохранения не производятся из-за того, что якобы нет средств. Избиратели не скрывают недовольства по этому поводу. Отсюда такие жёсткие заявления в ходе предвыборной кампании. Уже после выборов партия вынуждена лавировать и исходить из того, что весомого преимущества получить не удалось и придётся считаться с наличием очень мощной демократической оппозиции», — рассказал Батюк.

При этом он не исключил, что в итоге республиканцы могут поступить в стиле Дональда Трампа, попытавшись переложить ответственность на союзников по НАТО и ЕС, чтобы они нарастили объёмы помощи Киеву.

В то же время сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что Республиканская партия изначально не собиралась сокращать объёмы военной поддержки Украины.

«Для США это важный стратегический актив — геополитический приз, за который Вашингтон боролся с середины 1990-х годов. Было вложено огромное количество денег, сил и времени. Они могут отказаться от поддержки Украины только в обмен на что-либо значимое. При этом Республиканская партия неоднородна — там есть сторонники улучшения отношений с Россией, а есть ястребы, которые разделяют подход демократов к украинской проблеме», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Он сомневается, что, получив контроль над палатой представителей, Республиканская партия будет прекращать объёмы военной поддержки киевского режима, однако этот вопрос станет предметом политической борьбы между двумя политсилами.