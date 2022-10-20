Axios: республиканцы допустили завершение финансирования Киева при победе на выборах в США

Финансирование Украины может быть прекращено в случае победы республиканской партии на выборах в палату представителей США, сообщает Axios со ссылкой на заявления членов партии.

«Когда люди видят 13% повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию... если вы живёте в приграничном регионе, и вокруг — мигранты... Украина — это самое последнее, о чём вы думаете», — заявил в комментарии изданию член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.

Ещё один парламентарий от Техаса Майкл Маккол отметил, что в республиканской партии хотели бы видеть больше отчётности и надзора за движениями средств в вопросах финансирования Украины.

«Думаю, когда люди окажутся в условиях рецессии, они не станут выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать», — приводит Axios слова другого республиканца Кевина Маккарти из интервью Punchbowl News.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, американский лидер Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если там продолжат публично жаловаться на недостаточную военную помощь.

Телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон позже негативно высказался о президенте Украины на фоне его просьб о предоставлении материальной помощи.