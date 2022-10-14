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Ведущий Fox News Карлсон негативно высказался о Зеленском на фоне его просьб о финпомощи

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Телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон негативно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском на фоне его просьб о предоставлении материальной помощи.
Ведущий Fox News Карлсон негативно высказался о Зеленском на фоне его просьб о финпомощи
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency

Слова ведущего приводит ИноТВ.

«Что? Какой-то наглый иностранец в футболке требует денег на свои насущные экономические нужды? У нас они тоже есть, приятель. Ты кто вообще, тролль? Проваливай! Что? С каких это пор у этого парня появились притязания на нашу казну?» — заявил он.

По мнению Карлсона, обе американские партии провоцируют «бессмысленную войну с Россией» и некорректны в высказываниях, когда называют финансирование Украины гуманитарной помощью.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, американский лидер Джо Байден заявил Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский президент продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь.

Позже Зеленский во время обращения в ПАСЕ заявил, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны.

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