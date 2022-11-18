Республиканцы внесли законопроект об аудите средств для Украины в палате представителей

Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине, заявила член партии Марджори Тейлор Грин.

«Я призываю к аудиту средств на Украину», — приводит РИА Новости слова Грин в Twitter.

Также законопроект поддержали ещё десять её однопартийцев.

Законодатели потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении помощи Украине заранее проходили согласование.

Ранее французский полковник в отставке Жак Огар высказал мнение, что, если на выборах в конгресс США выиграет Республиканская партия, она сможет подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией.