Узнать больше

Республиканцы внесли законопроект об аудите средств для Украины в палате представителей

Короткая ссылка
Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине, заявила член партии Марджори Тейлор Грин.

«Я призываю к аудиту средств на Украину», — приводит РИА Новости слова Грин в Twitter.

Также законопроект поддержали ещё десять её однопартийцев.

Законодатели потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении помощи Украине заранее проходили согласование.

Ранее французский полковник в отставке Жак Огар высказал мнение, что, если на выборах в конгресс США выиграет Республиканская партия, она сможет подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить