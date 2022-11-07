Полковник Огар: в случае победы республиканцев Киев могут подтолкнуть к переговорам
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«Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнёт Зеленского к переговорам. Я думаю, это возможно, если результаты выборов в США окажутся в пользу Республиканской партии», — сказал Огар РИА Новости.
Между тем кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман заявил, что конгресс США с высокой долей вероятности сохранит двухпартийную поддержку Украины после предстоящих в ноябре промежуточных выборов.
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что на кону на предстоящих выборах в конгресс Соединённых Штатов находится будущее американской демократии.