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Полковник Огар: в случае победы республиканцев Киев могут подтолкнуть к переговорам

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Французский полковник в отставке Жак Огар высказал мнение, что, если на выборах в конгресс США выиграет Республиканская партия, она сможет подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией.
Полковник Огар: в случае победы республиканцев Киев могут подтолкнуть к переговорам
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнёт Зеленского к переговорам. Я думаю, это возможно, если результаты выборов в США окажутся в пользу Республиканской партии», — сказал Огар РИА Новости.

Между тем кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман заявил, что конгресс США с высокой долей вероятности сохранит двухпартийную поддержку Украины после предстоящих в ноябре промежуточных выборов.

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что на кону на предстоящих выборах в конгресс Соединённых Штатов находится будущее американской демократии.

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