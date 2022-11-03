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Байден заявил, что на кон на предстоящих выборах в США поставлена американская демократия

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Президент США Джо Байден выразил уверенность, что на кону на предстоящих выборах в конгресс Соединённых Штатов находится будущее американской демократии.

Помимо этого, добавил Байден, на кон поставлены экономическое и социальное благосостояние страны.

«Это правда, что мы сейчас сражаемся за демократию, за достоинство и честь, за процветание и прогресс, за саму душу Америки», — приводит слова американского лидера РИА Новости.

Кроме того, Байден выступил с обвинением в адрес членов Республиканской партии. Он заявил, что сторонники республиканского бывшего президента США Дональда Трампа провоцируют политическое насилие, запугивая избирателей.

Ранее журналист Fox News Стюарт Варни выразил уверенность, что Байден «уйдёт в крутое пике» в случае поражения Демократической партии на выборах в конгресс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс.

В свою очередь, сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

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