Блинкен: США намерены поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс

Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Сейчас мы видим сильную двухпартийную поддержку Украины... Я не думаю, что это фундаментально изменится», — заявил Блинкен в интервью CBC.

Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.

Президент США Джо Байден осудил позицию членов Республиканской партии по готовности прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на промежуточных выборах в ноябре.