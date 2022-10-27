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Кулеба обеспокоился заявлениями республиканцев о сокращении помощи Украине

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На Украине обеспокоены заявлениями республиканцев о сокращении помощи для Киева при победе на выборах в палату представителей США, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы», — сказал Кулеба в интервью Axios.

Он выразил надежду, что помощь Украине не будет сокращена и данные риски будут преодолены.

Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.

По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.

Президент США Джо Байден осудил позицию членов Республиканской партии по готовности прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на промежуточных выборах в ноябре.

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