Кулеба обеспокоился заявлениями республиканцев о сокращении помощи Украине
«Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы», — сказал Кулеба в интервью Axios.
Он выразил надежду, что помощь Украине не будет сокращена и данные риски будут преодолены.
Ранее сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.
По мнению Мёрфи, прекращение финансирования Киева со стороны США может стать катастрофой для украинских властей и ударить по возможностям ВСУ.
Президент США Джо Байден осудил позицию членов Республиканской партии по готовности прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на промежуточных выборах в ноябре.